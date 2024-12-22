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Мужчина через Viber выдавал локации военных ТЦК — решение суда

22 декабря 2024 22:33
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мужчина предупреждал о локациях ТЦК
Молоток судьи. Фото: Freepik
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Ковеле Волынской области мужчина препятствовал действиям сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, предупреждая уклонистов об их расположении и перемещении с помощью мобильного приложения Viber. Суд назначил ему год условного срока.

Приговор по этому делу содержится в Опендатаботе.

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Обстоятельства дела

В Ковеле мужчина, используя приложение Viber в своем смартфоне, предупреждал уклонистов о действиях военных из ТЦК и СП, выполнявших задачи по проведению мобилизационных мероприятий. В частности, он издал несколько локаций в городе, где находились военные и указывал на перемещение их автомобилей.

Отмечается, что обвиняемый представлял четкую и проверенную информацию. В местах, которые он указывал, действительно находились сотрудники ТЦК и СП.

В процессе следственных действий между прокурором и обвиняемым в присутствии его адвоката было заключено соглашение о признании виновности.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес мужчине приговор в виде пяти лет лишения свободы. Учитывая соглашение обвиняемого с прокурором, суд заменил это решение одним годом условно.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, в Черновцах военный роты охраны, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и придумал схему уклонения от мобилизации. Суд принял решение наказать мужчину штрафом.

Также в Киевской области мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии не явился на призывной пункт за боевой повесткой. Суд назначил ему наказание в виде трех лет за решеткой.

Viber мобилизация ТЦК и СП війна судебные решения

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