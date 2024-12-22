Чоловік попереджав про локації ТЦК

Молоток судді. Фото: Freepik

У Ковелі Волинської області чоловік перешкоджав діям співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, попереджаючи ухилянтів про їх розташування і переміщення за допомогою мобільного застосунку Viber. Суд призначив йому один рік умовного терміну.

Вирок у цій справі міститься в Опендатабот.

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Обставини справи

У Ковелі чоловік, використовуючи застосунок Viber у своєму смартфоні, попереджав ухилянтів про дії військових з ТЦК та СП, які виконували завдання з проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, він видав кілька локацій у місті, де перебували військові та позначав переміщення їх автомобілів.

Зазначається, що обвинувачуваний подавав чітку і перевірену інформацію. В місцях, які він вказував, справді перебували співробітники ТЦК та СП.

В процесі слідчих дій між прокурором та обвинувачуваним, в присутності його адвоката, було укладено угоду про визнання винуватості.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи, суд виніс чоловіку вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі. Врахувавши угоду обвинувачуваного з прокурором, суд замінив це рішення одним роком умовно.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, у Чернівцях військовий роти охорони, який проходив службу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки й вигадав схему з ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення покарати чоловіка штрафом.

Також у Київській області чоловік після проходження військово-лікарської комісії не з'явився на призовний пункт за бойовою повісткою. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років за гратами.