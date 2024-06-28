Могут ли конфисковать имущество из-за неявки в ТЦК — какие наказания для уклонистов

Пограничники ловят уклонистов. Фото: ГПСУ

Конфискация имущества — квартиры, дома, автомобиля — и даже арест относятся к наказаниям за уклонение от мобилизации. Будут ли применять к уклонистам кардинальные меры, каким будет штраф за неявку в ТЦК и могут ли отобрать имущество.

Какими могут быть последствия промедлений с обновлением данных в ТЦК, выясняло издание УНИАН.

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В мае 2024 года был подписан законопроект №10449, который обязывает всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет обновить свои данные в ТЦК до 16 июля. Нарушителей ждут наказания.

Административное воздействие

Во-первых, уклонисту могут выписать штраф за неявку в ТЦК - сумма зависит от многих факторов.

Во-вторых, если штраф не уплачен в течение 15 дней с момента его получения, следующий шаг - конфискация имущества. Во время военного положения такая процедура доступна в отношении тех, кто нарушает правила воинского учета.

Конфискация имущества

Теоретически, квартира или дом уклониста могут оказаться под арестом и выставлены на онлайн-аукцион. Из суммы от реализации жилья должны вычесть сумму штрафа, а остальные деньги вернуть человеку.

"Учитывая тот факт, что у исполнителей есть доступ к базам недвижимости, наказать именно так военнообязанного нарушителя не составит труда", — говорится в публикации.

Но юристы утверждают, что конфискация имущества в Украине обычно не применяется, если сумма долга не превышает 160 000 грн, поэтому, скорее всего, сначала арестуют и заблокируют банковские счета. Кроме того, конфискация имущества даже при сумме штрафа или долга более 160 000 грн иногда невозможна.

Ранее сообщалось, что для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП, а также не состоят на воинском учете, предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн в военное время или за повторное нарушение.

Что по закону отобрать не могут

Посуду, постельное белье, средства гигиены;

одежду, обувь, все детские вещи;

лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;

мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон - на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления — из расчета на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;

топливо, необходимое для приготовления повседневной пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

"Автомобиль тоже конфисковать не могут, если он единственный, однако сотрудники ТЦК имеют право объявить нарушителя в розыск. Если полиция не найдет уклониста, то через 5 дней ТЦК присылают ему официальное письмо с требованием выполнить правила воинского учета. В случае игнорирования такого письма через 10 дней ТЦК имеют право подать в суд прошение об ограничении прав на управление транспортным средством", — говорится в публикации.

То есть, если уклонист не выполняет условия ТЦК, он не сможет управлять автомобилем законно, ведь его права будут "заморожены".

Арест и доставка в ТЦК

Следующий этап: если не оплачен штраф за неявку в ТЦК, военнообязанного подали в розыск или арестовали все его счета — арест.

"Согласно действующему законодательству, если после 16 июля окажется, что нарушитель до сих пор не пришел в ТЦК, но получал штрафы и не платил их, во время встречи его может задержать полиция и доставить в ТЦК", — пишет издание.

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