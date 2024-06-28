Чи можуть конфіскувати майно через неявку до ТЦК — які покарання для ухилянтів

Працівники ТЦК ходять по квартирах. Фото: АрміяInform

Конфіскація майна — квартири, будинку, автомобіля — і навіть арешт належать до покарань за ухилення від мобілізації. Чи застосовуватимуть до ухилянтів кардинальні міри, яким буде штраф за неявку в ТЦК і чи можуть відібрати майно.

Якими можуть бути наслідки зволікань з оновленням даних в ТЦК, з'ясовувало видання УНІАН.

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У травні 2024 року було підписано законопроєкт №10449, який зобов'язує усіх військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років оновити свої дані в ТЦК до 16 липня. На порушників чекають покарання.

Адміністративний вплив

По-перше, ухилянту можуть виписати штраф за неявку до ТЦК — сума залежить від багатьох факторів.

По-друге, якщо штраф не сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок — конфіскація майна. Під час воєнного стану така процедура доступна щодо тих, хто порушує правила військового обліку.

Конфіскація майна

Теоретично, квартира або будинок ухилянта можуть опинитися під арештом й бути виставлені на онлайн-аукціон. Від суми від реалізації житла мають відняти суму штрафу, а решту грошей повернути людині.

"З огляду на той факт, що у виконавців є доступ до баз нерухомості, покарати саме так військовозобов'язаного порушника не становить труднощів", — йдеться в публікації.

Але юристи стверджують, що конфіскація майна в Україні зазвичай не застосовується, якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн, тому, найімовірніше, спочатку заарештують і заблокують банківські рахунки. Крім того, конфіскація майна навіть за суми штрафу або боргу понад 160 000 грн іноді неможлива.

Раніше повідомлялося, що для чоловіків віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані в ТЦК і СП, а також не перебувають на військовому обліку, передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн у воєнний час або за повторне порушення.

Що за законом відібрати не можуть

посуд, постільну білизну, засоби гігієни;

одяг, взуття, всі дитячі речі;

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку і стільцю на кожну людину, один стіл і одна шафа на сім'ю);

один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон - на кожну людину;

запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання — з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання;

майно і книги, необхідні для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо вони є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування повсякденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, нагороди, почесні та пам'ятні знаки.

"Автомобіль теж конфіскувати не можуть, якщо він єдиний, проте співробітники ТЦК мають право оголосити порушника в розшук. Якщо поліція не знайде ухилянта, то через 5 днів ТЦК надсилають йому офіційного листа з вимогою виконати правила військового обліку. У разі ігнорування такого листа через 10 днів ТЦК мають право подати до суду прохання про обмеження прав на керування транспортним засобом", — йдеться в публікації.

Тобто, якщо ухилянт не виконує умови ТЦК, він не зможе керувати автомобілем законно, адже його права будуть "заморожені".

Арешт і доправлення до ТЦК

Наступний етап: якщо не сплачено штраф за неявку в ТЦК, військовозобов'язаного подали в розшук або заарештували всі його рахунки — арешт.

"Згідно з чинним законодавством, якщо після 16 липня виявиться, що порушник досі не прийшов до ТЦК, але отримував штрафи і не сплачував їх, під час зустрічі його може затримати поліція і доставити до ТЦК", — пише видання.

Нагадаємо, в Міноборони назвали кількість громадян, які згенерували військово-облікові документи онлайн через застосунок "Резерв+": йдеться про мільйон користувачів.

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