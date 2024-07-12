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Нужно ли менять старый военный билет на документ нового образца — в ТЦК объяснили нюанс

12 июля 2024 05:56
Василий Горенко - Редактор
Старый военный билет — в ТЦК объяснили, нужно ли менять на билет нового образца
Работник ТЦК проверяет военный билет военнообязанного. Иллюстративное фото: Армия Inform
Василий Горенко - Редактор

Представитель Полтавского Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин заявил, что не только военный билет является военно-учетным документом, но и ряд других. К тому же, несмотря на существование электронного военного билета, бумажный не теряет юридическую силу.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью Телеграфу, обнародованном в среду, 10 июля.

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Представитель ТЦК отметил, что помимо адреса, у военнообязанного может измениться фамилия, состав семьи, образование, военно-учетная специальность, основание для отсрочки и т.д. Вот это и сверяют в ТЦК при обновлении данных.

"В целом Законом Украины "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" определено 37 пунктов, по которым проводится идентификация военнообязанных. И не все из этих пунктов отражены в военно-учетном документе", — отметил Истомин.

Он пояснил, что военно-учетным документом может быть не только военный билет, а также удостоверение о приписке к призывному участку, удостоверение офицера запаса, временное удостоверение военнообязанного.

Действителен ли старый военный билет

Майор рассказал, что электронный военный билет не отменяет и не заменяет бумажный.

"Если у гражданина в приложении появился QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ. К тому же сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временном удостоверении. Но требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке) также нет", — пояснил Истомин.

Напомним, что в период мобилизации военнообязанные мужчины призывного возраста должны носить с собой военный билет. Его необходимо предъявлять по требованию представителя ТЦК или Нацполиции, в случае отсутствия документа лицо ждет наказание.

Также адвокат Юрий Айвазян объяснил, будут ли штрафовать граждан за военный билет советского образца.

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