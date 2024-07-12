Старий військовий квиток — у ТЦК пояснили, чи треба міняти на квиток нового зразка

Працівник ТЦК перевіряє військовий квиток військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Армія Inform

Речник Полтавського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін заявив, що не тільки військовий квиток є військово-обліковим документом, а й низка інших. До того ж, попри існування електронного військового квитка, паперовий не втрачає юридичної сили.

Про це Роман Істомін розповів в інтерв'ю Телеграфу, оприлюдненому в середу, 10 липня.

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Речник ТЦК зазначив, що крім адреси, у військовозобов'язаного може змінитися прізвище, склад сім’ї, освіта, військово-облікова спеціальність, підстава для відстрочки тощо. Оце і звіряють у ТЦК при оновленні даних.

"Загалом Законом України "Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних. І не всі з цих пунктів відображені у військово-обліковому документі", — зауважив Істомін.

Він пояснив, що військово-обліковим документом може бути не лише військовий квиток, а також і посвідчення про приписку до призовної дільниці, посвідчення офіцера запасу, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Чи дійсний старий військовий квиток

Майор розповів, що електронний військовий квиток не скасовує і не замінює паперового.

"Якщо у громадянина у додатку з'явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ. До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення. Але вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку) також нема", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, що в період мобілізації військовозобов'язані чоловіки призовного віку мають носити з собою військовий квиток. Його необхідно пред'являти на вимогу представника ТЦК або ж Нацполіції, у разі відсутності документа на особу чекає покарання.

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