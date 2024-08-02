В ТЦК объяснили, нужно ли им знать о браке военнообязанного или рождении его ребенка

Мужчина с младенцем. Фото иллюстративное: telegraf.com.ua

Военнообязанные украинцы должны лично сообщать в ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных. Информация, которая поступает в Реестр военнообязанных из других центральных органов исполнительной власти, является неполной.

Об этом в среду, 31 июля, в интервью "Главреду" сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

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Представительница ТЦК отметила, что военнообязанные граждане должны в течение семи дней после своей женитьбы или рождения ребенка предоставить ТЦК соответствующие документы.

"Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение. Но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено: если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", — объяснила Козак.

Обновлять персональные данные через кабинет военнообязанного нельзя, однако такую функцию планируют вскоре добавить в мобильное приложение.

"Если мы говорим о человеке, который женился, но вовремя об этом не сообщил, или получил образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица", — подытожила Козак.

Напомним, у некоторых военнообязанных в приложении "Резерв+" нет данных об оформлении отсрочки. Чтобы решить эту проблему, нужно либо лично посетить ТЦК, либо направить по адресу ТЦК адвокатский запрос.

Также мы рассказывали, как сформировать военно-учетный документ на портале "Дія". Ранее такая функция была доступна только в электронном кабинете призывника "Резерв+".