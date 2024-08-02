У ТЦК пояснили, чи потрібно їм знати про одруження військовозобов'язаного або народження його дитини

Чоловік із немовлям. Фото ілюстративне: telegraf.com.ua

Військовозобов'язані українці мають особисто повідомляти до ТЦК та СП про будь-які зміни у своїх персональних даних. Інформація, яка надходить до Реєстру військовозобов'язаних з інших центральних органів виконавчої влади, є неповною.

Про це в середу, 31 липня, в інтерв'ю "Главреду" повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак.

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Представниця ТЦК зазначила, що військовозобов'язані громадяни мають протягом семи днів після свого одруження або народження дитини надати ТЦК відповідні документи.

"Кожне неповідомлення про зміну даних можна розглядати як окреме порушення. Але змінами до Кодексу України про адміністративні порушення закріплено: якщо Єдиний реєстр військовозобовʼязаних підтягує інформацію з інших реєстрів, згідно з якими можна зробити висновок про зміну цих даних, то така особа не підлягає адміністративному стягненню", — пояснила Козак.

Оновлювати персональні дані через кабінет військовозобов'язаного наразі не можна, однак таку функцію планують невдовзі додати до мобільного застосунку.

"Якщо ми говоримо про людину, яка одружилася, але вчасно про це не повідомила, чи отримала освіту, то під час визначення накладення санкцій ТЦК має обов'язок перевірити, чи можна отримати інформацію без особистого повідомлення особи", — підсумувала Козак.

Нагадаємо, у деяких військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+" немає даних про оформлення відстрочки. Аби вирішити цю проблему, потрібно або особисто відвідати ТЦК, або направити на адресу ТЦК адвокатський запит.

Також ми розповідали, як сформувати військово-обліковий документ на порталі "Дія". Раніше така функція була доступна лише в електронному кабінеті призовника "Резерв+".