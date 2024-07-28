Пока у Минобороны нет соответствующей правовой базы, чтобы отправлять электронные повестки.

Проверка документов военнообязанных. Фото: УНИАН

В настоящее время необходимости в отправке электронных повесток нет. Кроме того, нет законного механизма и нормативно-правовой базы для таких повесток.

Об этом 26 июля, в пятницу в интервью New Voice заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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По словам военного, пока достаточно бумажных повесток, ведь когда военнообязанный обновил свои данные в ТЦК или "Резерв+", то вся информация у государства есть и можно на адрес регистрации посылать повестку.

"Люди обновили свои контактные данные. Сейчас согласно нынешней нормативной правовой базе, можно присылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", — говорит спикер Минобороны.

В целом, отмечает Лазуткин, технически сделать электронные повестки достаточно просто. А вот закрепить это в законодательстве получится не так быстро.

Зачем до сих пор ТЦК вручает повестки на улице

Дело в том, что многие нарушили правила военного учета, не перерегистрировались по новому месту жительства или не обновили данные. Таких людей нужно находить, говорит Дмитрий Лазуткин.

"Может быть, они уехали из тех регионов, где проходят боевые действия, и не стали на учет в ТЦК. Государство должно понимать, сколько людей можно привлечь. Все-таки воинская обязанность конституционна ", — отмечает Лазуткин.

Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

Добавим, ранее мы писали, что значит повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.