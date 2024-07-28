Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Будут ли отправлять электронные повестки вместо бумажных — в ТЦК дали ответ arrow

Будут ли отправлять электронные повестки вместо бумажных — в ТЦК дали ответ

28 июля 2024 01:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Пока у Минобороны нет соответствующей правовой базы, чтобы отправлять электронные повестки.
Проверка документов военнообязанных. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В настоящее время необходимости в отправке электронных повесток нет. Кроме того, нет законного механизма и нормативно-правовой базы для таких повесток.

Об этом 26 июля, в пятницу в интервью New Voice заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Читайте также:

Есть ли у Минобороны потребность в электронных повестках

По словам военного, пока достаточно бумажных повесток, ведь когда военнообязанный обновил свои данные в ТЦК или "Резерв+", то вся информация у государства есть и можно на адрес регистрации посылать повестку.

"Люди обновили свои контактные данные. Сейчас согласно нынешней нормативной правовой базе, можно присылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", — говорит спикер Минобороны.

В целом, отмечает Лазуткин, технически сделать электронные повестки достаточно просто. А вот закрепить это в законодательстве получится не так быстро.

Зачем до сих пор ТЦК вручает повестки на улице

Дело в том, что многие нарушили правила военного учета, не перерегистрировались по новому месту жительства или не обновили данные. Таких людей нужно находить, говорит Дмитрий Лазуткин.

"Может быть, они уехали из тех регионов, где проходят боевые действия, и не стали на учет в ТЦК. Государство должно понимать, сколько людей можно привлечь. Все-таки воинская обязанность конституционна ", — отмечает Лазуткин.

Напомним, мы сообщали, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

Добавим, ранее мы писали, что значит повестка на отправку, кому ее вручают в 2024 году и что делать после получения такого документа.

война военное положение мобилизация ТЦК и СП уклонисты электронные повестки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом