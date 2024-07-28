Поки що у Міноборони немає відповідної правової бази, щоб надсилати електронні повістки.

Перевірка документів військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

На цей час необхідності у надсиланні електронних повісток немає. Крім того, не існує законного механізму та нормативно-правової бази для таких повісток.

Про це 26 липня, у п'ятницю в інтерв'ю New Voice заявив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Чи є у Міноборони потреба в електронних повістках

За словами військового, наразі достатнього паперових повісток, адже коли військовозобов'язаний оновив свої дані у ТЦК чи "Резерв+", то вся інформація у держави є і можна на адресу реєстрації надсилати повістку.

"Люди оновили свої контактні дані. Зараз згідно з нинішньою нормативною правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", — каже речник Міноборони.

В цілому, зазначає Лазуткін, технічно зробити електронні повістки доволі просто. А ось закріпити їх у законодавстві вийде не так швидко.

Навіщо досі ТЦК вручає повістки на вулиці

Річ у тому, що чимало людей порушили правила військового обліку, не перереєструвались за новим місцем проживання чи не оновили дані. Таких людей треба виявляти, каже Дмитро Лазуткін

"Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний", — зазначає Лазуткін.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Додамо, раніше ми писали, що означає повістка на відправку, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа.