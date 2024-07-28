Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи будуть надсилати електронні повістки замість паперових — у ТЦК дали відповідь arrow

Чи будуть надсилати електронні повістки замість паперових — у ТЦК дали відповідь

28 липня 2024 01:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Поки що у Міноборони немає відповідної правової бази, щоб надсилати електронні повістки.
Перевірка документів військовозобов'язаного. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На цей час необхідності у надсиланні електронних повісток немає. Крім того, не існує законного механізму та нормативно-правової бази для таких повісток.

Про це 26 липня, у п'ятницю в інтерв'ю New Voice заявив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін. 

Читайте також:

Чи є у Міноборони потреба в електронних повістках

За словами військового, наразі достатнього паперових повісток, адже коли військовозобов'язаний оновив свої дані у ТЦК чи "Резерв+", то вся інформація у держави є і можна на адресу реєстрації надсилати повістку.

"Люди оновили свої контактні дані. Зараз згідно з нинішньою нормативною правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", — каже речник Міноборони.

В цілому, зазначає Лазуткін, технічно зробити електронні повістки доволі просто. А ось закріпити їх у законодавстві вийде не так швидко.

Навіщо досі ТЦК вручає повістки на вулиці

Річ у тому, що чимало людей порушили правила військового обліку, не перереєструвались за новим місцем проживання чи не оновили дані. Таких людей треба виявляти, каже Дмитро Лазуткін 

"Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний", — зазначає Лазуткін. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Додамо, раніше ми писали, що означає повістка на відправку, кому її вручають 2024 року та що робити після отримання такого документа.

війна воєнний стан мобілізація ТЦК та СП ухилянти електронні повістки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом