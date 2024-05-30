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Бронирование появится в "Дії" — что говорят в Минобороны

30 мая 2024 12:31
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Бронирование появится в "Дії" — что говорят в Минобороны
Очереди в ТЦК, которые можно избежать благодаря электронному бронированию. Фото: Facebook Яна Доброносова
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Министерство обороны Украины планирует запустить процесс электронного бронирования на портале "Дія". После этого работники, которых работодатель хочет забронировать, смогут обойтись без визитов в ТЦК.

Об этом на ежегодной конференции Forbes "Деньги для Победы" заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

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По словам Екатерины Черногоренко, на государственном портале "Дія" появится функция электронного бронирования.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра", — пояснила замминистра обороны.

Когда бронирование заработает в "Дії"

Черногоренко подчеркнула, что компании, которые хотят забронировать своих сотрудников через электронные ресурсы, должны получить положительную дискриминацию — то есть сделать все быстро и без лишних визитов в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Заместительница Рустема Умерова очертила временные рамки запуска нового проекта: "Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся" .

Напомним, в Комитете по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию. Они позволяют работодателю самостоятельно определить важных для бизнеса рабочих и уплатить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого из них.

Также мы писали, что найти вакансии по бронированию работников от мобилизации стало проще. На Work.ua появился отдельный раздел и фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.

Добавим, Новини.LIVE подробно писали о том, как именно происходит процесс бронирования военнообязанных.

Минобороны
Дия
мобилизация
бронирование
ТЦК и СП

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