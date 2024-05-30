Бронирование появится в "Дії" — что говорят в Минобороны

Очереди в ТЦК, которые можно избежать благодаря электронному бронированию. Фото: Facebook Яна Доброносова

Министерство обороны Украины планирует запустить процесс электронного бронирования на портале "Дія". После этого работники, которых работодатель хочет забронировать, смогут обойтись без визитов в ТЦК.

Об этом на ежегодной конференции Forbes "Деньги для Победы" заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Бронирование без похода в ТЦК

По словам Екатерины Черногоренко, на государственном портале "Дія" появится функция электронного бронирования.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра", — пояснила замминистра обороны.

Когда бронирование заработает в "Дії"

Черногоренко подчеркнула, что компании, которые хотят забронировать своих сотрудников через электронные ресурсы, должны получить положительную дискриминацию — то есть сделать все быстро и без лишних визитов в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Заместительница Рустема Умерова очертила временные рамки запуска нового проекта: "Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся" .

Напомним, в Комитете по вопросам экономического развития наработаны инициативной группой за лидерства председателя комитета Дмитрия Наталухи предложения по экономическому бронированию. Они позволяют работодателю самостоятельно определить важных для бизнеса рабочих и уплатить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого из них.

Также мы писали, что найти вакансии по бронированию работников от мобилизации стало проще. На Work.ua появился отдельный раздел и фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.

Добавим, Новини.LIVE подробно писали о том, как именно происходит процесс бронирования военнообязанных.