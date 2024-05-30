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Бронювання з’явиться в "Дії" — що говорять у Міноборони

30 травня 2024 12:31
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Бронювання з’явиться в "Дії" — що говорять у Міноборони
Черги в ТЦК, які можна буде уникнути завдяки електронному бронюванню. Фото: Facebook Яна Доброносова
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Міністерство оборони України планує запустити процес електронного бронювання на порталі "Дія". Після цього працівники, яких роботодавець хоче забронювати, зможуть обійтись без візитів до ТЦК.

Про це на щорічній конференції Forbes "Гроші для Перемоги" заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За словами Катерини Черногоренко, на державному порталі "Дія" з’явиться функція електронного бронювання.

"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра", — пояснила заступниця міністра оборони.

Коли бронювання запрацює в "Дії"

Черногоренко підкреслила, що компанії, які хочуть забронювати своїх співробітників через електронні ресурси, мають отримати позитивну дискримінацію – тобто зробити усе швидко і без зайвих візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Заступниця Рустема Умєрова окреслила часові рамки запуску нового проєкту: "Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося".

Нагадаємо, у Комітеті з питань економічного розвитку є напрацьовані ініціативною групою за лідерства голови комітету Дмитра Наталухи пропозиції щодо економічного бронювання. Вони дозволяють роботодавцю самостійно визначити важливих для бізнесу робітників та сплатити 20 тис. гривень в місяць військового збору за кожного з них.

Також ми писали, що знайти вакансії з бронюванням працівників від мобілізації стало простіше. На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких зазначено, що компанія бронює працівників.

Додамо, Новини.LIVE детально писали про те, як саме відбувається процес бронювання військовозобов’язаних.

Міноборони
Дія
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП

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