Без повестки можно заключить контракт на 1 год, смогут ли в дальнейшем мобилизовать таких граждан

Без повестки в ТЦК — нардеп рассказал, сколько будет служить такой военный
Военнообязанный гражданин может прийти в ТЦК без повестки. В таком случае он не будет считаться мобилизованным и сможет подписать контракт на год, после чего его уже не смогут мобилизовать.
Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.
Мобилизированный или не мобилизованный
Когда гражданин приходит в ТЦК с повесткой, он мобилизован. И на него распространяются соответствующие нормы.
"А когда военнообязанный придет сам, без получения повестки, он не будет считаться мобилизованным — и будет служить иначе", — подчеркнул нардеп.
Без повестки в армию на один год
Вениславский добавил, что в таком случае этот военнообязанный может подписать контракт с ВСУ сроком на один год.
После чего может не продолжать его дальше — и мобилизовать этого человека уже не могут.
"Мы предусмотрели это в законодательстве", — отметил депутат.
Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклончан" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.
Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.
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