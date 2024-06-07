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Без повестки в ТЦК — нардеп рассказал, сколько будет служить такой военный

7 июня 2024 14:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Без повестки можно заключить контракт на 1 год, смогут ли в дальнейшем мобилизовать таких граждан
Очереди из военнообязанных под ТЦК. Фото: BigKyiv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин может прийти в ТЦК без повестки. В таком случае он не будет считаться мобилизованным и сможет подписать контракт на год, после чего его уже не смогут мобилизовать.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

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Когда гражданин приходит в ТЦК с повесткой, он мобилизован. И на него распространяются соответствующие нормы.

"А когда военнообязанный придет сам, без получения повестки, он не будет считаться мобилизованным — и будет служить иначе", — подчеркнул нардеп.

Без повестки в армию на один год

Вениславский добавил, что в таком случае этот военнообязанный может подписать контракт с ВСУ сроком на один год.

После чего может не продолжать его дальше — и мобилизовать этого человека уже не могут.

"Мы предусмотрели это в законодательстве", — отметил депутат.

Напомним, в Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклончан" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Также с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

ТЦК и СП
военнообязанные
контракт
мобилизация
война в Украине

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