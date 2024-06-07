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Без повістки у ТЦК — нардеп розповів, скільки служитиме такий військовий

7 червня 2024 14:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Без повістки можна укласти контракт на 1 рік, чи зможуть надалі мобілізувати таких громадян
Черги з військовозобов'язаних біля ТЦК. Фото: BigKyiv
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин може прийти до ТЦК без повістки. У такому випадку він не вважатиметься мобілізованим і зможе підписати контракт на один рік, після чого його уже не зможуть мобілізувати.

Про це заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

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Мобілізований чи не мобілізований

Коли громадянин приходить до ТЦК з повісткою, він є мобілізованим. І на нього розповсюджуються відповідні норми.

"А коли військовозобов’язаний прийде сам, без отримання повістки, він не буде вважатися мобілізованим — і служитиме інакше", — підкреслив нардеп.

Без повістки — у армію на один рік

Веніславський додав, що у такому випадку цей військовозобов’язаний може підписати контракт із ЗСУ терміном на один рік.

Після чого може не продовжувати його надалі — і мобілізувати цю людину уже не можуть.

"Ми передбачили це у законодавстві", — зазначив депутат.

Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

ТЦК та СП
військовозобов'язані
контракт
мобілізація
війна в Україні

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