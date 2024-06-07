Без повістки можна укласти контракт на 1 рік, чи зможуть надалі мобілізувати таких громадян

Без повістки у ТЦК — нардеп розповів, скільки служитиме такий військовий
Військовозобов’язаний громадянин може прийти до ТЦК без повістки. У такому випадку він не вважатиметься мобілізованим і зможе підписати контракт на один рік, після чого його уже не зможуть мобілізувати.
Про це заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.
Мобілізований чи не мобілізований
Коли громадянин приходить до ТЦК з повісткою, він є мобілізованим. І на нього розповсюджуються відповідні норми.
"А коли військовозобов’язаний прийде сам, без отримання повістки, він не буде вважатися мобілізованим — і служитиме інакше", — підкреслив нардеп.
Без повістки — у армію на один рік
Веніславський додав, що у такому випадку цей військовозобов’язаний може підписати контракт із ЗСУ терміном на один рік.
Після чого може не продовжувати його надалі — і мобілізувати цю людину уже не можуть.
"Ми передбачили це у законодавстві", — зазначив депутат.
Нагадаємо, в Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.
Також з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.
Читайте Новини.LIVE!