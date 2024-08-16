Отсрочка от мобилизации — адвокат объяснила, возможно ли автоматическое продление

Мужчины в военкомате. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды войска. В то же время некоторые из военнообязанных имеют отсрочку от призыва на основании личных причин.

Возможно ли автоматическое продление отсрочки, объяснила полковник юстиции Мария Полищук в эфире КИЇВ24.

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Продление отсрочки от мобилизации

Согласно закону, отсрочка военнообязанным предоставляется на период военного положения, то есть на 90 дней. По истечении этого периода необходимо повторно подавать соответствующие документы для ее получения.

По словам Полищук, граждане, которые подадут документы после 12 августа, соответственно получат отсрочку до 9 ноября. В дальнейшем такую процедуру придется повторять. В то же время механизм автоматического продления в Украине еще не работает, вследствие чего возникают неудобства.

"Нет механизма в "Резерв+" продлить автоматически отсрочку. Многие не успели обновить военно-учетные документы, которые являются основой для оформления отсрочки", — отметила она.