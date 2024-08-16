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Адвокат пояснила, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації

16 серпня 2024 10:14
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Відстрочка від мобілізації — адвокат пояснила, чи можливе автоматичне продовження
Чоловіки у військкоматі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав війська. Водночас дехто з військовозобов'язаних має відстрочку від призову на підставі особистих причин. 

Чи можливе автоматичне продовження відстрочки, пояснила полковниця юстиції Марія Поліщук в ефірі КИЇВ24.

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Згідно із законом, відстрочка військовозобов'язаним надається на період воєнного стану, тобто на 90 днів. Після завершення цього періоду необхідно повторно подавати відповідні документи для її отримання.

За словами Поліщук, громадяни, які подадуть документи після 12 серпня, відповідно отримають відстрочку до 9 листопада. Надалі таку процедуру доведеться повторювати. Водночас механізм з автоматичного продовження в Україні ще не працює, внаслідок чого виникають незручності.

"Немає механізму у "Резерв+" продовжити автоматично відстрочку. Багато осіб не встигли оновити військово-облікові документи, що є основою для оформлення відстрочки", — зазначила вона.

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09:58 Падіння бомбардувальника Ту-22м3 — один з російських пілотів не вижив

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