У центрі Тернополя чоловіки співали російські пісні — їх передали до ТЦК

Чоловіки, які співали російською. Фото: скриншот з відео

У Тернополі чоловіки співали російські пісні у громадському місці у центрі міста. Жінка викликала на них поліцію, порушників затримали.

Про це пише видання від Тарнополя до Тернополя у п'ятницю, 20 вересня.

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Жінка викликала поліцію до чоловіків, які співали на лавці російською. За її словами, решта перехожих не зважали на такі пісні в центрі міста. На момент прибуття поліції "музиканти" встигли втекли, але їх розшукали.

Правоохоронці з'ясували, що один із порушників перебував у розшуку, як ухилянт. Також під мобілізацію підпадає ще один з його друзів — обох передали працівникам ТЦК.

А третій із чоловіків мав кримінальне минуле, тому тепер відповідатиме тепер за вчинені правопорушення.