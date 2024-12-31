Юрист рассказала, что ТЦК выдавали удостоверения для остановки авто, которые не имели никакой силы

Оформление штрафа в ТЦК. Фото: Волынский ТЦК

Люди, которые попали на службу в ТЦК , оказались в сложной ситуации. С одной стороны, им ставят определенные планы, а с другой, они получают от общества больше всего негатива.

Об этом в интервью "Четвертой власти" заявила адвокат Юлия Авраменко.

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По словам Юлии, вышеуказанный момент многих работников ТЦК внутренне разрывает, поскольку они не понимают, за что потеряли свое здоровье. В связи с этим у некоторых военнослужащих возможно и возникает агрессия к тем, кто знает, "кого и куда послать".

"Часто это люди, которые воевали. Они не занимались документами, иногда даже не знают военных уставов, а от них требуют работы, к которой они не были готовы", — рассказала Авраменко.

Она также проинформировала, что до постановления КМУ №560 в мае 2024 года, представителям ТЦК выдавали удостоверения, которые якобы предоставляли им возможность останавливать и проверять авто. Хотя на самом деле никаких прав на это не было, но военнослужащие об этом не знали.

В случае, если у них был адвокат, они могли задать вопрос по поводу реальной силы действия документов. Когда не было, им давали такие удостоверения и говорили: "на документы, иди останавливай, проверяй автомобили". И в таких ситуациях, когда на дорогах попадался знающий человек, который разбирается в полномочиях этих органов, он объяснял, что предоставленные документы ничего не означают. Таким образом, рабочие ТЦК понимали, что их в каком-то смысле подставили.

Юлия Авраменко, общаясь с ними, тоже увидела, что предоставленные документы не дают оснований на остановку авто и проверку людей. Потому она предлагала решить этот вопрос с руководством.

"Мы так своему руководству и говорим, а они нас заставляют, и мы не знаем, что делать", — цитирует юрист рабочего ТЦК.

Однако речь идет не обо всех ТЦК, а о тех, которые останавливали без представителей полиции. В то же время, это не их проблема, а проблема правового акта, где не были определены полномочия представителей территориальных центров комплектования останавливать авто и проверять документы граждан. Однако постановление №560 эти полномочия уже четко сформулировало.

Отметим, в этом же интервью Авраменко заявила, что постановление №560 должно было решить проблемы с мобилизацией в Украине, поскольку написано почти идеально. Однако работники ТЦК уничтожили репутацию этой реформы.

В частности, мужчин во время обновления данных начали мобилизовать сразу из помещений территориальных центров комплектования. Однако до конца срока обновления данных, июля 2024 года, правильно было бы никого не забирать, и только после рассылать повестки и делать все в соответствии с постановлением.

Также мы писали о том, что представители ТЦК начали проводить активные рейды на горнолыжных курортах Прикарпатья. В частности, они вручают повестки военнообязанным мужчинам и выявляют нарушителей.