Дипучреждения не имеют права выписывать повестки украинцам — пояснение юриста

Украинские граждане возле посольства Украины в Польше. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от места их проживания. Это вызывает вопросы относительно механизма воинского учета граждан, временно или постоянно находящихся за рубежом.

Юрист Владислав Юрчак объясняет, будут ли выдавать повестки за рубежом, сообщают Экономические новости.

Может ли консульство вручить украинцу повестку

По словам юриста, дипломатические учреждения Украины за рубежом не имеют полномочий на непосредственное вручение повесток. Функции посольств и консульств в основном ограничиваются информационно-административными услугами, такими как ведение учета и предоставление консультаций. Официальные юридические документы, в частности повестки, не подлежат их вручению.

Действующее законодательство Украины не устанавливает формальных процедур направления повесток за пределы страны. Вследствие этого, даже с учетом возможных изменений в законодательстве, мобилизация остается ограниченной территорией Украины.

Однако дипломатические представительства могут оказывать гражданам необходимую поддержку, информируя их об изменениях в требованиях к воинскому учету и соответствующих законов, помогая тем, кто находится за рубежом, быть в курсе своих обязанностей.

