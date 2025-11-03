Видео
Україна
Видео

Будут ли выдавать повестки прямо в посольствах — юрист объяснил

3 ноября 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дипучреждения не имеют права выписывать повестки украинцам — пояснение юриста
Украинские граждане возле посольства Украины в Польше. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В условиях военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от места их проживания. Это вызывает вопросы относительно механизма воинского учета граждан, временно или постоянно находящихся за рубежом.

Юрист Владислав Юрчак объясняет, будут ли выдавать повестки за рубежом, сообщают Экономические новости.

Может ли консульство вручить украинцу повестку

По словам юриста, дипломатические учреждения Украины за рубежом не имеют полномочий на непосредственное вручение повесток. Функции посольств и консульств в основном ограничиваются информационно-административными услугами, такими как ведение учета и предоставление консультаций. Официальные юридические документы, в частности повестки, не подлежат их вручению.

Действующее законодательство Украины не устанавливает формальных процедур направления повесток за пределы страны. Вследствие этого, даже с учетом возможных изменений в законодательстве, мобилизация остается ограниченной территорией Украины.

Однако дипломатические представительства могут оказывать гражданам необходимую поддержку, информируя их об изменениях в требованиях к воинскому учету и соответствующих законов, помогая тем, кто находится за рубежом, быть в курсе своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" теперь можно оплатить штраф сразу за девять видов нарушений. Но в то же время у мужчин есть всего 20 дней на это.

Напомним, недавно мы писали, кого не снимут с розыска ТЦК даже в случае уплаты штрафа.

беженцы военный учет повестки заграница ТЦК и СП
05:30 Погода готовит сюрприз — что ожидает одесситов сегодня

05:25 Ни о каком окружении речь не идет — какая ситуация в Купянске

04:34 В Украине "забанили" сериалы с актером-путинистом — какая причина

04:30 Будут ли выдавать повестки прямо в посольствах — юрист объяснил

03:32 У харьковчанина изъяли склад оружия — торговал им в Интернете

Терехов ответил, когда в домах харьковчан появится тепло - 80x80

Терехов ответил, когда в домах харьковчан появится тепло

03:26 В "Азове" новая вакансия для медиков — ищут неврологов

02:36 Тюрьма и помощь ВСУ — кто такая Половинкина из шоу "Холостяк"

02:07 Трампа спросили о "Томагавках" для ВСУ и деньгах РФ — что ответил

01:30 На Одесчине военный порезал двух знакомых — приговор суда

01:30 Мобилизация женщин в ВСУ — кому надо стать на учет в ТЦК

