Чоловік отримав три роки позбавлення волі за те, що не з'явився до ТЦК на відправлення до війська

Вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовозобов'язаний з Львівщини вирішив, що не хоче проходити службу в підрозділі, до якого його призначили. Він не прийшов до ТЦК і отримав судовий вирок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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В чому суть справи

Обвинувачений успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Йому вручили так звану "бойову повістку" (документ направлення до конкретної військової частини), але чоловік у зазначений термін не прийшов до ТЦК.

На суді він пояснив, що його направили в піхоту командиром мотострілецького взводу, а він хотів служити за професією, яку отримав при проходженні військової кафедри, тим більше, що інших взагалі направляли на підготовку.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Суддя врахував, що в обвинуваченого на утриманні двоє неповнолітніх дітей. Чоловікові призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.